Lise öğrencilerine korona virüsü anlatıldı

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Adıyaman’ın Besni İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine korona virüsü anlatıldı.

Bensi İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda verilen seminer Besni ilçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Doktor Abdurrahman Arpacı, Ebe Sibel Yılmazkurt ve Hemşire Hanife Kalman tarafından verildi. Seminerde 160 öğrenciye hastalıkla ilgili alınması gereken tedbirlerler, kontroller ile ilgili bilgiler verilerek, uyarılarda bulunuldu.

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