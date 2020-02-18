6'ncı kez yakalandı ehliyetine 2040'a kadar el konuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN'da, sürücüsünün yaya geçidinden geçenlere yol vermek için durdurduğu otomobile, TIR çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yaya geçidinden geçenleri görünce 34 COB 057 plakalı otomobilini durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Şah Çetinkaya'nın kullandığı 33 ALL 14 plakalı TIR, otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü, yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.