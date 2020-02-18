Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet oldu.

Geçtiğimiz gün yapılan ve CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Ali Murat Bilgiç ve Mehmet Sırrı Burak Binzet’in yarıştığı seçimde 192 delege oy kullanmış mevcut Başkan Deniz Çakmak 59, Ali Murat Bilgiç 65 ve Mehmet Sırrı Burak Binzet 65 oy alarak beraber kalmıştı. 3 Oyunda geçersiz sayıldığı seçimde Mehmet Sırrı Burak Binzet’in oy pusulasında kalemle işaretleme olduğundan dolayı delegeler duruma itiraz etmesi ile alınan itiraz dilekçeleri ile oy pusulaları merkez ilçe seçim kuruluna götürülerek burada değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Ali Murat Bilgiç’in bir oy pusulası geçersiz sayılarak oy sayısı 64’e düştü. Mehmet Sırrı Burak Binzet’in seçimde geçersiz sayıldığı 1 oyunun geçerli sayılmasıyla Mehmet Sırrı Burak Binzet’in oy sayısı 66’ya yükseldi. Mehmet Sırrı Burak Binzet 66 oy ile CHP Adıyaman İl Başkanı olarak seçildi. Mehmet Sırrı Burak Binzet’in önümüzdeki günlerde başkanlık mazbatasının alınması bekleniyor.

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