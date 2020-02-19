8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Haşim A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde yakalanarak polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra cezaevine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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