Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

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Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün kent merkezinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenlenmiş ve operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. 46,1 gram metamfetamin, 19,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 gram esrar, 5,5 gram eroin, 3 adet extacy, 3 adet captagon, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tek kırma av tüfeği ve 6 adet fişek, 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan M.K., M.S., S.S., H.M.T. ve Ö.K. isimli 5 kişi emniyete götürülerek sorguya alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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