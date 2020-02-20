Başkan Kılınç’ın, miniklerle tiyatro keyfi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye tarafından minik öğrencilerle buluşturulan ‘Turta girmemiş orman’ adlı tiyatro oyunu miniklerle birlikte seyretti.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından çocuklar için sahnelenen çocuk oyunu ‘Turta girmemiş ormanı’ Adıyamanlı miniklerle buluşturdu.

2 günde dört seans olarak sahnelenen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören oyunu çocuklarla birlikte seyreden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, miniklerin bu tarz oyunlara gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda sahnelenen, ‘Turta Girmemiş Orman’ adlı oyun sonunda sahneye çıkarak oyunculara çiçek takdim eden ve performanslarından dolayı kutlayan Başkan Kılınç, salon çıkışında da öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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