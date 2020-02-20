Sincik Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Adıyaman'ın Sincik ilçe Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sincik Belediyesinde toplu sözleşme görüşmeleri taraflar arasında varılan mutabakat sonrası Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve Belediyeİş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Adem Şıltak tarafından imza altına alındı. Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Belediyemiz ile Belediyeİş Sendikası arasında 2020 ve 2021 yılı için el sıkışmış durumundayız. İşçi kardeşlerimizi enflasyonun üzerinde bir ücret takdir ederek, çalışma arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedik. Onların anıl teri kurumadan ücretlerini hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Ben her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Belediyeİş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Adem Şıltak ise, “Belediyeİş Sendikası AdıyamanŞanlıurfa Şube Başkanı olarak bugün Sincik Belediyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin 2 yıllık toplu iş sözleşmeleri uzlaşma ile sağlanmıştır. Gerçekten ücretlerde de bölgemizin şartlarını da zorlayarak belediye başkanımız çalışan işçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeden yüzde 20’ye yakın bir ücret zammı yaparak büyük bir fedakarlık göstermiştir. Şahsım, İşçi arkadaşlarım ve Sendikam adına kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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