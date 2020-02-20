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Sincik Belediyesi toplu iş sözleşmesini imzaladı

İHA

Adıyaman'ın Sincik İlçe Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sincik Belediyesi toplu iş sözleşmesini imzaladı

Adıyaman'ın Sincik İlçe Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sincik Belediyesinde toplu sözleşme görüşmeleri taraflar arasında varılan mutabakat sonrası Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve Belediyeİş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Adem Şıltak tarafından imzalandı. İşçilere 2 yıla yüzde 20’ye yakın bir ücret zammı yapıldı.
Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Belediyemiz ile Belediyeİş Sendikası arasında 2020 ve 2021 yılı için el sıkışmış durumundayız. İşçi kardeşlerimizi enflasyonun üzerinde bir ücret takdir ederek, çalışma arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedik. Onların alın teri kurumadan ücretlerini hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Ben her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Belediyeİş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Adem Şıltak ise, “Belediyeİş Sendikası AdıyamanŞanlıurfa Şube Başkanı olarak bugün Sincik Belediyesinde çalışan İşçi kardeşlerimizin 2 yıllık toplu iş sözleşmeleri uzlaşma ile sağlanmıştır. Gerçekten ücretlerde de bölgemizin şartlarını da zorlayarak Belediye Başkanımız çalışan işçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeden yüzde 20’ye yakın bir ücret zammı yaparak büyük bir fedakarlık göstermiştir. Şahsım, işçi arkadaşlarım ve sendikam adına kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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