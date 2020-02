Otobüs kazalarıyla ilgili toplantı yapıldı

Adıyaman’da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik Vali Aykut Pekmez başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplu ulaşımın merkezinde yer alan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yol ve trafik güvenliliğinin sağlanması ve trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen trafik kazalarının önüne geçilerek, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye’de 81 il ve tüm ilçelerde eş zamanlı olarak otobüs firmalarının sahipleriyle otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bir toplantı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve otobüs firmalarının sahip ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, otobüs firmalarının kış şartlarına uygun lastik kullanması, şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları, kazaların temel nedeni olan yorgun,uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içinde gerekli uyarıların yapılması, mevzuatta öngörüldüğü sayıda şoförün yolculuk esnasında araçlarda bulundurulması, sürücü seçiminde titiz davranılması, uzun yol deneyimine ve güvenli sürüş bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması ve terminallerde ve güzergah üzerinde araçların takograf, ışık, far gibi teknik donanım ekipmanlarının denetlenmesi konuları görüşüldü.

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisinin de her yıl binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği trafik kazaları olduğunu belirten Vali Aykut Pekmez, “Ülke olarak trafik kazalarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalamasının üzerindeyiz. Ancak son yıllarda trafikte yapılan sıkı uygulamalar ve farkındalığı artırmaya yönelik hayata geçirilen projeler sayesinde trafik kazalarında ciddi oranda azalmaların olduğunu görüyoruz. Özellikle otobüs kazalarının önlenmesine yönelik olarak, trafikte otobüs şoförlerinin daha dikkatli olması ve kurallara riayet etmesi kazaların azalması açısından son derece önemlidir. Toplu taşıma yapan otobüs firmaları yetkilileri bu konuya hassasiyet göstermelidir. Çünkü otobüs kazalarında can ve mal kaybı daha fazla olabiliyor. İnşallah 2020 yılı kazaların hiç yaşanmadığı bir yıl olur” dedi.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından kazaların nerede, nasıl ve ne şekilde meydana geldiğine yönelik istatistiki bilgiler ve görsel öğelerin sunum halinde verilmesi ve otobüs firması sahipleriyle yapılan fikir alış verişlerinin ardından sona erdi.

