Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde KahtaAdıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ahmet Tekin yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ile minibüsteki 3 yolcu yaralandı, Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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