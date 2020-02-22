Otomobildeki ses sistemini çalan 4 hırsız, güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilden yaklaşık 4 bin lira değerindeki müzik sistemi, 4 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförlüğü yapan Fehmi Şekerci, akşam 02 AT 131 plakalı otomobilini park ederek, evine girdi. Sabah uyandığında otomobilin kapılarının açık olduğunu gören Şekerci, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaptı. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, 4 şüphelinin otomobilin kapısını açarak, yaklaşık 4 bin lira değerindeki müzik sistemini çalıp kaçtığını tespit etti.

Fehmi Şekerci, "Sabah uyandığımda otomobilimde bulunan 4 bin lira değerindeki teyp, hoparlör ve ses tesisatı olmadığını görünce polislere haber verdim. Polisler inceleme yaptı, zaten güvenlik kamera kayıtlarında her şey görünüyor. Hırsızların bulunmasını istiyorum" dedi.

Polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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