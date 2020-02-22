Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı

DHA

ADIYAMAN merkezli 22 ilde faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin toplanan yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı. Dernek yöneticilerinin, engelliler ve kanser hastalarını kullanarak, 10 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. 

ADIYAMAN merkezli 22 ilde faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin toplanan yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı. Dernek yöneticilerinin, engelliler ve kanser hastalarını kullanarak, 10 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' yöneticilerinin, vatandaşlardan kanser hastaları ile engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları yardım paralarını zimmetlerine geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 70 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
22 İLDE 49 GÖZALTI
Derneğin faaliyet gösterdiği Adıyaman, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Muğla, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapan polis, 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda makbuz ele geçirildi.
10 MİLYONLUK VURGUN
Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan inceleme ile 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
DERNEK BAŞKANININ ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI
Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu saptandı. Başkan R.Ç.'nin internet üzerinden derneğe elaman kazandırdığı da belirlendi.
Gözaltına alınan 49 şüpheli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 21 şüpheli ise polis tarafından aranıyor. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İmam nikahlı eşine cinayet işleten şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER İmam nikahlı eşine cinayet işleten şahıs tutuklandı
Engelliler adına dolandırıcılık yapan çeteye 22 ilde büyük operasyon Engellileri kullanarak dolandırıcılık yapan çete bu güne kadar 6 milyonluk makbuz kestiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Engelliler adına dolandırıcılık yapan çeteye 22 ilde ...
Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor
YEREL HABERLER Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor
Kan davası cinayetinin baş şüphelisi yakalandı Gerger’de 2011 yılından beri süren kan davasında, 4 farklı cinayet olayında 5 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kan davası cinayetinin baş şüphelisi ...
Otomobildeki ses sistemini çalan 4 hırsız, güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobildeki ses sistemini çalan 4 hırsız, güvenlik ...
Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı
Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ...
İkamet yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER İkamet yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
Yangın çıkan evde dumandan etkilenip, hastanelik oldu
YEREL HABERLER Yangın çıkan evde dumandan etkilenip, hastanelik oldu
AK Parti heyeti muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti heyeti muhtarlarla bir araya geldi
Lokanta yangını korkuttu
YEREL HABERLER Lokanta yangını korkuttu
Dilencinin üzerinden 10 bin 595 lira alacaklı listesi çıktı
YEREL HABERLER Dilencinin üzerinden 10 bin 595 lira alacaklı listesi ...
Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı
Dilencinin cebinden, borç verdiği kişilerin listesi çıktı Dilencinin üzerinden veresiye defteri şaşırttı
YEREL HABERLER Dilencinin cebinden, borç verdiği kişilerin listesi ...
Otobüs kazalarıyla ilgili toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Otobüs kazalarıyla ilgili toplantı yapıldı
AK Parti’de kongre süreci başlıyor
YEREL HABERLER AK Parti’de kongre süreci başlıyor
ATM’nin verdiği fazla paraları bankaya iade etti Duyarlığıyla insanlık dersi verdi
YEREL HABERLER ATM’nin verdiği fazla paraları bankaya iade ...
İşyerinde şüpheli ölüm
YEREL HABERLER İşyerinde şüpheli ölüm
Kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye ...
Badem üreticilerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Badem üreticilerine eğitim verildi
Adıyaman’da 51 öğrenci zehirlendi
YEREL HABERLER Adıyaman’da 51 öğrenci zehirlendi
Adıyaman’da motosiklet kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da motosiklet kaza: 1 yaralı
Sincik Belediyesi toplu iş sözleşmesini imzaladı
YEREL HABERLER Sincik Belediyesi toplu iş sözleşmesini imzaladı
Sincik Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
YEREL HABERLER Sincik Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X