Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde yağmur nedeniyle yolda kayan minibüs yan yattı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Emrah Dağaşan idaresindeki 80 BE 356 plakalı minibüs Karanlıkdere köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje yan yattı.
Yaşanan kazayı sürücü yara almadan atlattı. Minibüste maddi hasar oluştu.
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