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7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

DHA

ADIYAMAN merkezli 7 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN merkezli 7 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman, İstanbul, Van, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Adıyaman'a getirilerek sorgulanacağı belirtildi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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