Adıyaman'da taraftarlar arasında arbede

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ADIYAMAN'da, Süper Lig´in 23´üncü haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından toplanan taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe´yi 3-1 mağlup etmesinin ardından sarı kırmızılı takımın taraftarları Sümer Meydanı'nda kutlama yaptı. Galatasaraylı taraftarlar daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerinde tezahürat yaparak yürüdüğü esnada karşılaştıkları bir grup Fenerbahçeli taraftarlar ile arbede yaşadı. Yaşanan arbedede taraftarlar sopa, kova ve tekme tokat birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılan arbedenin ardından taraftarlar dağıldı.





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