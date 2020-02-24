İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine gelmekte olan, Müslüm Güngör idaresindeki 34 CGE 007 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden, Sait İlhan idaresindeki 02 DA 929 plakalı otomobil Besni Gaziantep Karayolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Müslüm Güngör, Sait İlhan ile otomobillerde bulunan Emine İlhan, Mücahit Kılıç, Mustafa Sağır, Betül Yıldız ve Hamdi Yıldız yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla parçalanan araçlardan çıkarıldı. Çıkarılan yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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