Başkan Kılınç, vatandaşları ve STK temsilcilerini ağırladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bir yandan vatandaşları, diğer yandan da ilde faaliyet gösteren STK’ların temsilcilerini makamında kabul ederek, proje ve önerilerini dinleyip, çalışmaları hakkında bilgiler veriyor.

Yoğun mesaisinden geriye kalan zamanlarını mahalle ya da esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek geçiren Başkan Kılınç, geriye kalan zamanlarında da kendisini ziyaret etmek isteyen vatandaşları ve STK temsilcilerini makamında ağırlıyor. Bu anlamda şehrin kalkınması için fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Başkan Kılınç’ı makamında ziyaret eden vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, istek, öneri ve temennilerini Başkan Kılınç’la paylaştı. Ziyaretleri değerlendiren Başkan Kılınç, tek dertlerinin halkın sorunlarını minimuma indirip, onların refahı için çalışmak olduğunu söyleyerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin kapısını vatandaşlarımıza sonuna kadar açtık, açık bırakmaya da devam edeceğiz. Bu vesile sayesinde vatandaşlarımızın dertlerini ve sorunlarını dinleyip, çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. STK’larımızla da sürekli istişare halinde olarak, hep birlikte hareket edip, Adıyaman’ımızın daha müreffeh bir şehir olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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