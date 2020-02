Milletvekili Toprak'tan yatırım çağrısı

Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme yapan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, yatırımcılara çağrıda bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, beraberinde AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni ile birlikte Kahta Organize Sanayi Bölgesinde yatırımlarını tamamlayıp üretime geçen işletmeleri ve Özel Kahta OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. OSB’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Toprak, Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerin işbirliği içerisinde bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, Kahta sanayisine can damarı olduklarını söyledi.

Sanayicilere yeni üretim alanlarının oluşturulması ve istihdamın arttırılması amacıyla planlanan projelere her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Milletvekili Toprak, incelemeleri sırasında tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için ilgililerle görüşerek çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.

Yatırımcıların Adıyaman’a yapacağı her türlü girişim ve yatırıma ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ifade eden Milletvekili Toprak, Kahta OSB’nin de bu anlamda yatırımlara hazır olduğunu söyledi.

Milletvekili Toprak, “Adıyaman’ımız barışıyla, huzuruyla, kıymetli yatırımcıların yapacağı her türlü yatırıma hazır vaziyette. Birkaç küçük eksik var. Onları da ivedi bir şekilde çözüme kavuşturmak için ilgili kurumlarımızla gerekli görüşmeleri yaptım. Organize sanayi bölgemiz ideal bir bölge olma yolunda hızla ilerliyor. Tekstil, tarım ve mobilya başta olmak üzere birçok sektörde bir merkez konumunda. Elhamdülillah, bugün burada yaklaşık 3 bin Hemşerimiz çalışıyor, üretiyor evine ekmek götürüyor. Bu bölgede bulunan OSB Koleji de mesleki anlamda aranan, nitelikli ve kalifiye elemanlar yetiştirmeye başladı. Ülkemizin ekonomisine, İlimizin ve ilçelerimizin istihdamına, üretimine katkıda bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Kahta Badem ve Fıstık İşleme Tesisinde de incelemelerde bulunan Milletvekili Toprak, Kahta’nın elde ettiği rekolte ile Türkiye’de birinci sırada yer aldığını söyledi.

Milletvekili Toprak, “Ülkemizin badem ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Kahta’mızda, hem çiftçilerimiz profesyonel tarıma geçmiş, hem de işletmelerimiz üretimden pazarlanmasına kadar bütün aşamalarını tek noktada tamamlıyor. Dolayısıyla sadece yurt içinde değil, aynı zamanda ihraç etme imkanı var. Hem ülkemiz hem de ilimiz için badem üretimini daha da artırmamız gerekir. Bu da sulu tarımla olur. İnşallah devam eden sulama projelerimizi ivedilikle bitirip tarım potansiyelini en yüksek noktalara çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Milletvekili Toprak’ın programı, STK, Basın Mensupları ve esnaf ziyaretleriyle gece geç saatlere kadar devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.