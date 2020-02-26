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Besni'de suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

İHA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kablo çalmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Besni'de suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kablo çalmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Üçgöz köyünde kablo hırsızlığı yapan şahıslar jandarma ekiplerine yakalandı. Vatandaşların jandarma ekiplerine kabloların çalındığını söylemeleri üzerine harekete geçen ekipler, Türk Telekom Müdürlüğüne ait 100x50 ebatlarında yaklaşık 20 metre uzunluğunda kesilmiş internet ve telefon kablosu, kablo kesme işleminde kullanılan 1 adet demir tahra, 1 adet tornavida, 1 adet kazma ve 1 çift eldiven ile birlikte yakalandı.
Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada belirlenen adrese operasyon düzenleyerek F.B., M.B. ve T.B.'yi kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmalarının ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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