Beton bariyerlere tarihi motifler

Adıyaman Gençlik Merkezinden gençler, kurumların önünde bulunan beton bariyerleri renklendirip tarihi motifler çiziyor.

Adıyaman Gençlik Merkezinde bulunan gençlik liderleri, resim öğretmenleri ve gönüllü gençler, birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Polisevi önüne konulan beton bariyerleri önce farklı renklere boyadı. Gençler tarafından rengarenk hale getirilen beton bariyerler üzerine bu defa gençler ve resim öğretmenleri tarafından Adıyaman’ın tarihi alanlarının motifleri çizildi. Dünyanın 8.harikası olan Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Ulu Cami gibi motiflerin çizildiği beton bariyerler, oldukça güzel bir görünüme kavuştu.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin’in bizzat koordine ettiği etkinlikte gençlerde oldukça güzel zaman geçirdi. Bu tür etkinliklere ve gençlere oldukça önem verdiklerini dile getiren Tekin, “Farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu kapsamda kamu binalarımızı da bu faaliyetlerin içerisine katmak için polis evimizin önündeki bariyerlerin üzerine Adıyaman’ın tarihi figürlerini çizmeye karar verdik. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak çalışmalar bittiğinde. Toplumsal duyarlılık adına yapmış olduğumuz güzel işlerin hem sergilenmesi açısından hem de gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkartmak açısından son derece önemli bir gün ve çok heyecan verici” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden Adeviye Yıldızhan, “Çalışmalara katıldım. Boyama işlemleri yaptık. Çok güzel. Polis evimiz önündeki beton bariyerleri gençlik merkezindeki gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bugün boyadık. Bu şekilde eğlendik, çok güzel bir çalışma oldu” şeklinde konuştu.

Adıyaman Gençlik Merkezi liderlerinden Mehmet Tepe ise “Gençlik merkezimizde çok sayıda gönüllü gençlerimiz var. Onlar için bir takım faaliyetler düzenliyoruz. Bizlerde kamu kurum binalarında güvenlik duvarlarını renklendirip, Adıyaman’ın çeşitli figürlerini verip süslendirmek amacıyla güzel bir çalışma yapalım dedi. Gönüllü gençlerimiz, resim öğretmenlerimiz ve gençlik liderleri bu çalışmaların içerisinde yer aldılar. Şu anda çalışıyoruz, inşallah güzel bir sonuç ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi resim öğretmenlerinden Derya Çolak, "Adıyaman Gençlik Merkezi olarak halkın can ve mal güvenliğini gece gündüz demeden sağlayan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğümüze renkli bir katkıda bulunmak istedik. Böyle bir çalışmanın içerisinde yer aldığımız için çok mutluyuz. Gençlik Merkezi Müdürümüz Ayhan Tekin, gönüllü gençlerimiz ve gençlik liderlerimizle beraber bu tür çalışmalara oldukça önem veriyoruz. Bu tür etkinliklerimiz inşallah sıklıkla devam edecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.