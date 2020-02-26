İşadamı Akcan’dan Regaip Kandili kutlaması

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı Adnan Akcan 3 aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İşadamı Adnan Akcan yayımladığı mesajında, "Üç aylar Regaip Kandiliyle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir Gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran, Ramazan Bayramıyla da maddi ve manevi alanda bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Müslümanlar için tövbe etmenin, manevi arınma ve kendini yenilemenin müjdecisi olan Regaip Kandilinde kendimizi sorgulamaya ve dinin manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya, ihtiraslarımızı dizginleyip menfaat ve çekişmelerden uzak kalmaya ihtiyacımız daha da artmaktadır. İştirak edeceğimiz bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin Regaip Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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