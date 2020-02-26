Başkan Yıldırım’dan Regaip Kandili kutlaması

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yayımladığı mesaj ile Regaip Kandili ve 3 ayları kutladı.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib Kandilini idrak ederek bir kez daha üç aylara ulaşmanın sevincinin yaşandıklarını belirten Başkan Yıldırım, “Üç aylar ve Regaip Kandili’ne ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller, insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan güzel gecelerdir. Bu mübarek gecelerin insanlığa barış, huzur ve dünyaya adalet getirmesini diliyorum. Kandil gecelerimiz yakarışların, Rahim olan Allah’a sunulacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, rahmetinden yararlanabileceğimiz, umut, huzur ve müjde gecesidir. İnsanlarımız arasında sevgi ve kardeşlik duygularının arttığı, yardımlaşma, dayanışma ve birlik beraberlik düşüncesinin pekiştiği bu günleri iyi değerlendirmeli ve manevi iklimden faydalanmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta değerli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Alemi’nin mübarek Regaip Kandili’ni tebrik ediyor. Bu gecenin, nefret, öfke ve kardeş kavgalarının yerini barış ve huzura bırakmasını, yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenabı Mevla’dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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