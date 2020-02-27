Çatıdan düşen Suriyeli genç yaralandı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, tek katlı evin çatısından düşen Suriye uyruklu Ahmet Naşed (18) yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Narince köyünde meydana geldi. Ahmet Naşed, evin çatısından dengesini kaybederek yere düştü. Gürültüyü duyan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tedaviye alındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Suriyeli gencin, vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Haci BOZKURT
2020-02-27 11:33:26
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