Bulduğu cüzdanı polise teslim etiler

Koronavirüste işe yarayan tek bir ilaç olduğu açıklandı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından bulunan kadın, sahibine verilmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı karşı tarafında kaldırımda kadın cüzdanı bulan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Yunus Polis ekipleri vatandaşlardan cüzdanı teslim aldı. İçerisinde para bulunmayan ama özel evrakların yer aldığı kadın cüzdanı, sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.