Kadın ve gençlik merkezinde kandil programı

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinde Regaip Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerler ve eğitmenler tarafından Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Fatih Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programa Adıyaman Belediye Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticileri, mahalle sakinleri, kursiyerler ve eğitmenler katıldı.

Mevlid ve Kur’anı Kerim tilavetinin yapılıp, duaların edildiği program ile ilgili bilgi veren kadın ve gençlik merkezi yöneticileri, tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı.

Yapılan duaların ve okunan Kur’anı Kerim’in ardından Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticileri tarafından, kursiyerlere ve mahalle sakinlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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