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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TÜMŞAD Başkanı Erdengi İdlip saldırısını kınadı

İHA

TÜMŞAD Başkanı Erdengi İdlip saldırısını kınadı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Haci Erdengi, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik İdlip’te düzenlenen saldırıyı kınadı.
TÜMŞAD Başkanı Haci Erdengi, yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Suriyeİdlib Barışı Koruma Bölgesinde, sivilleri korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarımıza yapılan hain saldırıda milletimizi derinden yaralayan Kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu üzülerek öğrendik.
Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu hain saldırıyı tüm şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz adına şiddetle kınıyoruz.
Aziz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin azmini ve kararlılığını sarsmayı hedefleyen bu tür saldırılar asla milletimizi ve ordumuzu yıldıramayacaktır.
Bu tarifsiz acıyı sinesinde derinden hisseden milletimiz, bütün iç ve dış düşmanlara karşı tarihten aldığı güç ve azimle mücadelesini, kararlılıkla sürdürecektir” açıklamasında bulundu.
Erdengi açıklamasının devamında, “Türk Milleti için, gün Çanakkaledir, Sakaryadır, Dumlupınardır, Sarıkamıştır. Tüm zorluklarına ve acılarına rağmen birbirimize kenetlenme, birliğimizi, dirliğimizi koruma günüdür. Aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gaziler ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındadır. Acısını yüreğimizde derinden hissettiğimiz aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize baş sağlığı, yaralı gazilerimize acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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