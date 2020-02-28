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Adıyamanlı şehidin ailesine acı haber verildi Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

İHA

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hain saldırıda şehit olan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın acı haberi ailesine verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Adıyamanlı şehidin ailesine acı haber verildi Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hain saldırıda şehit olan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın acı haberi ailesine verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın (25) şehit haberi sabah saatlerinde Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Askerlik Şube Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan, TÜMŞAD Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve askeri personeller tarafından merkez Fatih Mahallesi'nde ikamet eden baba Ahmet ve anne Elif Orhan’a verildi. Acı haberle sinir krizi geçiren aileyi, sağlık ekipleri ile Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri sakinleştirmeye çalıştı. 5 çocuklu Orhan ailesinin en küçük çocuğu olan ve 2 yıldır görevde olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın baba ocağına jandarma görevlileri tarafından Türk bayrakları asıldı. Acı haberin verilmesi sonrası şehit evine gelen Vali Aykut Pekmez ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehit ailesine bağ sağlığı ve sabır diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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