Bahçe duvarı yıkıldı: 2 kardeş yaralı

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Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, sokakta oynayan 3 ve 4 yaşındaki 2 kardeş, yıkılan bahçe duvarı atında kalarak yaralandı.

Menderes Mahallesi'nde, evlerinin bulunduğu sokakta oynayan Tuba Dere (4) ve kardeşi Yağmur Dere (3), aniden yıkılan bahçe duvarının altında kaldı. Vatandaşlar tarafından molozların altından yaralı olarak çıkarılan kardeşler, çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Haci BOZKURT

2020-02-28 16:41:47



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