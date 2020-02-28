Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)

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ŞEHİT CENAZESİ GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, Adıyaman'a getirildi. Askeri uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum amirleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2020-02-28 20:15:02



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