Adıyamanlı şehidi binler uğurladı Anne Kürtçe ağıtlar yakarken, baba oğlunun törenine tekerlekli sandalye ile gelebildi Şehidin silah arkadaşları son görevlerini yerine getirdi

Suriye’nin İdlib Kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 Mehmetçikten birisi olan Adıyamanlı İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

Elif ve Ahmet Orhan’ın 5 çocuğundan en küçüğü olan 25 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan, önceki gün Hatay’dan Adıyaman’a getirildi. Bekar olan ve 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosuna dahil olan Mehmet Orhan’ın naaşı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak son kez baba ocağına götürüldü. Burada şehidin tabutuna annesi yazmasını bağladı.

Fatih Mahallesindeki baba ocağından alınan şehidin naaşı Yeni Mezarlık Cami’ne getirildi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Şehidin Tim Komutanı Astsubay Barış Koca ve timdeki diğer silah arkadaşları son görevlerini yerine getirdi. Şehit arkadaşlarının törenine katılarak, şehidin ağabeyi Necati Orhan’a sarılarak ağladı. Şehidin ağabeyi kardeşinin tabutuna sarılarak ‘ağlamayacağım, düşmanları güldürmeyeceğim” dedi.

Şehidin Annesi Elif Orhan, oğlunun ardından Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehidin Babası ise oğlunun cenaze törenine tekerlekli sandalye ile geldi.

Burada öğle namazının ardından Adıyaman İl Müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Adıyaman Şehitliğinde defnedildi.

Şehidin cenaze törenine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammet Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Malatya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Akgün, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.