Adıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi

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Adıyaman’da polis ekipleri gümrük kaçağı sigaraya müsaade etmiyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılığın önlenmesi ve kaçakçıların yakalanmasına yönelik Şanlıurfa yolu üzerinde yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, sigaralara el konuldu.

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