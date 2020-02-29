Abdest alan şahsın cebinden 10 bin TL çalındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Abdest alan şahsın cebinden 10 bin TL çalındı

İHA

Adıyaman'da cami şadırvanında abdest alan bir kişinin cebinden 10 bin TL çalan hırsız kıskıvrak yakalandı.

Abdest alan şahsın cebinden 10 bin TL çalındı

Adıyaman’da cami şadırvanında abdest alan bir kişinin cebinden 10 bin TL çalan hırsız kıskıvrak yakalandı.
Olay, Sıratut Mahallesi Sıratut Cami şadırvanında meydana geldi. Y.Ö. isimli şahıs abdest aldığı esnada ceketinin cebinde bulunan 10 TL parası İ.Ç. isimli şahıs tarafından çalındı. Parasının çalındığını fark eden şahıs durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin 63 .... plakalı bir otomobil ile kaçtığını tespit etti.
Şüpheli şahsın kaçabileceği tüm yolları kontrol altına alan polis ekipleri şüpheli İ. Ç. isimli şahsı çalınan 10 bin TL para ile birlikte kıskıvrak yakaladı.
Bulunan para sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Adıyaman şehidini uğurladı ( Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman şehidini uğurladı ( Şehit Piyade ...
Şehit Mehmet Orhan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Şehit Mehmet Orhan, Adıyaman'da son yolculuğuna ...
Şehit Mehmet Orhan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Mehmet Orhan, Adıyaman'da son yolculuğuna ...
Adıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi
Adıyamanlı şehidi binler uğurladı Anne Kürtçe ağıtlar yakarken, baba oğlunun törenine tekerlekli sandalye ile gelebildi Şehidin silah arkadaşları son görevlerini yerine getirdi
YEREL HABERLER Adıyamanlı şehidi binler uğurladı Anne Kürtçe ağıtlar ...
Başkan İşeri hain saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Başkan İşeri hain saldırıyı kınadı
Başkan Emre’den İdlib şehitleri için taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Emre’den İdlib şehitleri için taziye mesajı
(Görüntülü)Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)
(Görüntülü) ADIYAMAN - Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN - Devrilen sobadan sızan gazdan ...
Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)
İşadamı Akcan’dan başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER İşadamı Akcan’dan başsağlığı mesajı
İdlib şehidi Adıyaman’da törenle karşılandı
YEREL HABERLER İdlib şehidi Adıyaman’da törenle karşılandı
Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi öldü
YEREL HABERLER Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi ...
Başkan Yıldırım’dan başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım’dan başsağlığı mesajı
Ücretli öğretmen soba kurbanı oldu Karbonmonoksit gazından 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ücretli öğretmen soba kurbanı oldu Karbonmonoksit ...
Bahçe duvarı yıkıldı: 2 kardeş yaralı
YEREL HABERLER Bahçe duvarı yıkıldı: 2 kardeş yaralı
Şehitlere saygı, hain saldırıya tepki yürüyüşü yapıldı
YEREL HABERLER Şehitlere saygı, hain saldırıya tepki yürüyüşü ...
Belediye Başkanı Kılınç’tan başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Kılınç’tan başsağlığı mesajı
Başkan Uslu: “Şehitlerimiz yüreğimizi yaktı’’
YEREL HABERLER Başkan Uslu: “Şehitlerimiz yüreğimizi yaktı’’
Vali Pekmez’den başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Vali Pekmez’den başsağlığı mesajı
Başkan Fırat’tan başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Fırat’tan başsağlığı mesajı
(Görüntülü) Adıyaman'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Adıyaman'a şehit ateşi düştü
(Görüntülü) Annesiyle tartışan babasını öldürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annesiyle tartışan babasını öldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X