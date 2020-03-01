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Habertürk
Yastayız

‘Adım adım başarı Besni’ projesinin tanıtımı yapıldı

İHA

‘Adım adım başarı Besni’ projesinin tanıtımı yapıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda öğrenim gören öğrencilerin akademik başarısını, toplumsal değerlere bağlılığını, sosyal, kültürel ve sportif becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan "Adım adım başarı Besni" projesinin tanıtımı yapıldı.
Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda düzenlenen toplantıya, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mahmut Akdoğan, Bayram Canlı, Fikret Ürey Mehmet Öztürk ve Besni Osman İsot MTAL Müdürü Nevzat Avşar katıldı.
Toplantıda, sınavlarda Besni’nin Adıyaman ve Türkiye genelinde akademik olarak hak ettiği yerde olması için gayret edeceklerini söyleyen Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni’nin sınavlardaki başarı ortalamaları hakkında bilgi verdikten sonra bunu artırmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında Adıyaman genelinden en çok proje üreten ilçenin Besni olduğunu Müdür Demirel, “Bugün 'Adım adım başarı Besni' projesinin tanıtım toplantısı için bir araya geldik. Bunun öncesinde ben birkaç bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz birkaç etkinlik vardı. Bunlardan birisi TÜBİTAK 4006 Bilim fuarıydı. Bu fuarda biz yaklaşık 23 proje ürettik. Yapmış olduğumuz bu projelerle Adıyaman’da en çok proje üreten ilçe olduk. Yine Türkiye genelinde de proje sayısı itibariyle aralarında Denizli, Ordu, Osmaniye gibi büyük illerin de olduğu 24 tane ili geride bıraktık.
Daha sonrasında bu projemizin çok güzel bir tarafı oldu. O dönemde arkadaşlarımıza bu projelerden uygun gördüğünüz iki tanesini Besni Eğitim Bayramında tanıtacak şekilde saklayın dedik. Hakikaten bu yıl ki Eğitim Bayramına Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un gelmesi de ayrı bir renk kattı. Ben öyle zannediyorum ki Bakanımız stantlarımızı gezdiği zaman çokta mutlu oldu ve eğitim bayramımıza renk kattı.
Bunun dışında okullarımızın üretmiş olduğu Avrupa Birliği projeleri var. Şuanda Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz Çekya ve İtalya’ya gidecek. Yine Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisemizde Macaristan’a gidecek. Öğrencilerimizin yurt dışı deneyimi olacak. Dolayısıyla hem uluslararası, hem de ulusal projelerde güzel bir yer alacağımızı düşünüyorum. Yine bu yıl okullarımız sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde olağanüstü iyi durumdalar. Yani genel itibariyle il genelinde derecelerle dönüyorlar ve faaliyetlerde en az hep ilk üçün içerisindeyiz. Yine bölge müsabakalarında da derecelerimiz var, Türkiye finallerine giden okullarımız var. Hakikaten Adıyaman’da bu konuda çok iyi olduğumuzu söylememiz lazım” dedi.
"Adım adım başarı Besni” projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, "Besni, eğitimin bayramını yapan ve eğitimi seven insanlardan oluşan azim bir ilçe. Biz Besni'nin eğitiminin durumu nasıl diyerek bir fotoğrafını çekerek bir tespitte bulunduk. Tabi bizim amacımız sadece akademik başarı değil. Çocuklarımızın güzel bir insan olması, iyi bir vatandaş olması ve evrensel birtakım ilkeleri benimsemesi bizim asıl amacımızdır. Tabi bununla birlikte biz çocuklarımızın aynı zamanda akademik başarısının da olmasını istiyoruz. Bu başarıyı güzel bir proje dönüştürelim dedik ve 'Adım adım başarı Besni' projesini hayata geçirerek daha ileriye, en ileriye mantığıyla proje ekibimizi kurduk. Şube müdürlerimiz, Dumlupınar Ortaokulu müdür ve rehberlik ve araştırma merkezi müdürümüz ile birlikte bu projeyi ortaya çıkarttık. Yapmış olduğumuz bu projeyi netleştirdikten sonra kaymakamlığımızdan 'olur' aldık. Projenin amacı, hedefleri, yürütecek kişi ve kurumlar, uygulama adımları, başlama ve bitiş tarihi, uygulanacağı yer, rehberlik ekiplerinin görevlendirilmesi, proje çıktıkları, sürdürülebilirlik, sorumluluk gibi başlıklar altında projemizi oluşturduk. Oluşturulan proje ekibimiz okulları ziyaret edecek ve alanı inceleyecek. Bu ziyaret esnasında okullarımız bir takım değerlendirmelere tabii tutulacak. Bunun sonunda okul idarecilerimizle bir takım toplantılar yapacağız. Bu toplantılar neticesinde eksik yönlerimizi arkadaşlarımızda görüşerek, bunun iyileştirilmesi noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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