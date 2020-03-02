Kreş çalışanları ve veliler internet hakkında bilgilendiriliyor

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, internetin bilinçli kullanımı hassasiyetini geliştirmek ve farkındalığını arttırmak amacıyla kreş personellerine ve kreş hizmetlerinden faydalanan çocukların velilerine yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli bir şekilde kullanımına yönelik verilen eğitimlerle alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Ülkemizde bilgisayar akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların internet karşısında geçirdikleri zamanın arttığı görülmektedir. Günümüzde çocuklar teknolojiyi kullanarak öğrenmek, üretmek ve iletişim kurmak konusunda inanılmaz fırsatlara sahiptir. Ancak teknolojinin denetimsiz kullanımı çocukları pek çok risk karşısında savunmasız bırakmaktadır. 06 yaş grubu çocukların bilişim teknolojileri ile uygun bir şekilde tanıştırılması ve çocukların dijital risklerden korunması önem arz etmektedir. Bilişim araçlarının bilinçsiz kullanılması ile gelecekte ortaya çıkabilecek madde bağımlılığı, olumsuz örnek teşkil eden karakterlere özenme, her türlü şiddet olaylarının artışı, siber zorbalık, siber hırsızlık, bedensel gelişim bozuklukları, akademik ve sosyal yaşamı etkileyen risklerle karşı karşıya kalma gibi durumların katlanarak artması içten bile değildir. Eğitimlerle, Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Kullanımı hassasiyetlerini arttırmayı, dijital mecralarda çocukların denetimsiz bırakılmamaları konusunda doğru yaklaşımların bilinmesini, küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın birebir etkileşim halinde olduğu günümüz şartlarının değişmez bir gerçeği olan medya ve internet gibi bilişim teknolojilerinin bilinçsiz kullanılmasıyla ortaya çıkan sorunları minimize etmeyi hedefleyerek geleceğimize hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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