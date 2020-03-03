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CHP, Kahta Devlet Hastanesi'ndeki iddiaları gündeme taşıdı

İHA

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet düzenlediği basın toplantısında, Kahta Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen bir ihale ve sonrasında doktorun darp edilmesi iddialarıyla ilgili savcıları göreve davet etti.

CHP, Kahta Devlet Hastanesi'ndeki iddiaları gündeme taşıdı

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet düzenlediği basın toplantısında, Kahta Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen bir ihale ve sonrasında doktorun darp edilmesi iddialarıyla ilgili savcıları göreve davet etti.
CHP Adıyaman Eski İl Başkanı Deniz Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri, yeni seçilen İl başkanı Burak Binzet ve yönetim kurulu üyelerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Burak Binzet, Deniz Çakmak’ın il başkanlığı döneminde partisinin Adıyaman’dan 1 milletvekili çıkardığını ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Deniz Çakmak ise, Burak Binzet’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, her zaman partisinin emrinde olduğunu, geçmişteki bilgi ve birikimlerini istenirse başkan ile paylaşacağını dile getirdi.
Ziyaret konuşmalarının ardından CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, düzenlediği gündem toplantısında Kahta Devlet Hastanesinde gerçekleştiği iddia edilen ihale ve darp olayını gündeme getirdi.
İddialarla ilgili Binzet açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kahta Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Şevket Ergun Güzel'in hastane bünyesinde açılan bir ihalede firmalar tarafından verilen fahiş fiyatlara tepki göstererek ihaleyi iptal ettirmesinin ardından Başhekimin sekreteri tarafından darp edildiği kamuoyunun gündemindedir. Doktor, devletin zarara uğrayacağını belirterek iptal ettirdiği ihalenin kendisinden gizlenerek yeniden yapıldığını ifade etmiş. Ameliyatlarda kullanılmayan ürünlerin kullanılıyor olarak gösterilerek haksız kazanç elde edildiğini iddia etmiştir.
Başhekimin bir hastaya verdiği usulsüz raporu imzalamadığı için de tehdit edildiğini ifade eden Doktor, Başhekimle konuşmak istediğinde sekreterinin kendisini dışarı çıkararak darp ettiğini de iddia etmiştir.
23 Ağustos 2019 tarihinde Kahta Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından ortopedi ve travmatoloji bölümü için malzeme alımı için ihale açılmış olup söz konusu ihaleye daha önce sürekli bu tarz ihalelere katılan aynı bölüm doktorunun söz konusu gün ve saate polikliniği olması sebebiyle temsilci olarak Dr. Şevket Ergün Güzel görevlendirilmiştir.
Devletin menfaatini kişi ve kurumların menfaatinden üstün tutan Dr. Şevket Ergün Güzel ihaleye katılmadan önce ihalede alınacak malzemeler ile ilgili Türkiye’nin ortopedi üzerine önemli firmalarından fiyat araştırması yaparak hazırlanarak ihaleye girdiği ve ihale esnasında ihaleye bir şahsa ait olduğu öğrenilen firmanın katıldığı ve bu şahsın da ihaleye piyasa ortalama değeri üstünde fahiş bir teklif verdiğini iddia edip ihaleyi iptal ettirmiştir.
Aynı malzemelerin temini için ikinci bir ihale 27 Kasım 2019 tarihinde yeniden yapılmıştır ve ne tesadüftür ki önceki ihaleye tek firma olarak katılan aynı şahsa ait firma girip bu defa söz konusu iptal edilen ilk ihaleden ve önceki tekliften de daha yüksek bir meblağa aldığı iddiaları vahimdir.
CHP olarak hem ihaleye fesat karışması iddiasının hem de bir doktora başhekimin sekreteri olduğu söylenen başka bir sağlık çalışanı tarafından darp iddialarının gerek hukuki zeminde gerekse kamu vicdanı nezdinde takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz, burası kabile devleti değildir bir hukuk devletidir. Savcıları göreve davet ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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