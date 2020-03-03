Öğrencilere meyve yeme alışkanlığı edindiriliyor

Adıyaman İnönü İlkokulu’nda öğrencilere meyve yeme alışkanlığının edinmeleri için ‘Meyve Günü’ etkinliği düzenlendi.

İnönü İlkokulu öğretmenleri Şule Yaşar ve Özlem Bilgiç öncülüğünde başlatılan ‘meyve günü’ etkinliğinde bahçeye kasa kasa meyveler konularak öğrencilere meyve dağıtıldı.

Öğretmenler bu etkinlik ile amaçlarının çocuklarda paylaşma, sağlıklı beslenme ve Korona virüsünden korunma konusunda bilinçlenmeyi hedeflendiğini dile getirdi.

İnönü İlkokulu öğretmenlerinden Mesut Kınacı, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerimiz ile düzenlenen bu etkinlikte öğrencilerin en azından bir gün şeker ve çikolatadan uzak durmalarını sağladıklarını ifade etti.

Kınacı, “Bu tür yiyeceklerin yerine vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminin elde edileceği meyvelerle günü geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Meyve sonrası el temizliğinin önemi anlatılarak nasıl el yıkanması gerektiği konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün okullara göndermiş olduğu örnek el yıkama broşürleri okul koridorlarına asıldı ve öğretmenlere dağıtılarak öğrencilere anlatmaları istenmişti. Biz de bu vesileyle doğru el yıkama şeklini öğrencilerimize uygulamalı olarak göstermiş olduk” dedi.

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