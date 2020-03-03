Adıyaman'da parklara bahar bakımı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan parklarda bahar bakımı gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar mevsimi öncesi şehir merkezindeki parklarda bakım çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, bahar mevsimi öncesi şehir merkezindeki parklarda bakım çalışmalarının gerçekleştirilmeye başlandığını dile getirerek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak şehir merkezindeki parklarda bakım çalışmalarına başladık. Bu kapsamda parklarımızdaki spor aletleri ve oyun grupları bakımdan geçirilip, onarıldı” diye bilgi verdi.

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