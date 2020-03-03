Adıyaman'da yeni İmar Kanunu anlatıldı

7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun Resmi Gazetede yayımlanması sonrası Adıyaman Belediyesi, vatandaşları yeni kanundaki değişiklikler konusunda bilgilendirdi.

Konu ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, yürürlüğe giren kanunla özellikle 3194 sayılı İmar Kanununda önemli değişikliklerin yapıldığını dile getirerek, vatandaşları uyardı.

Adıyaman Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 20 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununda da değişiklikler yapılmıştır. İmar Kanununa eklenen madde ile parsel bazında, nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişikliklerinin yapılması yasaklanmıştır. İmar planı değişikliklerinde taşınmaz maliklerinin tamamının talebinin olması gerekiyor. Ayrıca yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış varsa artan değerin tamamı değer artış payı olarak bakanlığın hesabına yatırılacak. Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecektir. Yatırılan tutarın yüzde 40’ı belediyenin hesabına aktarılacaktır. Ayrıca plan değişikliği yapılan alanda görülebilir bir şekilde en az iki adet tabela ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılacaktır” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın devamında, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Adıyaman Belediyesi İmar Müdürlüğünden destek alınabileceği belirtildi.

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