Adıyaman’da TFF U-16 ligi start aldı

TFF U16 Ligi’nde mücadele eden Adıyaman Belediyespor’da tek hedef şampiyon olarak Adıyaman’ı Türkiye U16 Ligi’nde temsil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından altyapıların güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan U16 Ligi Adıyaman’da da 6 takımın katılımıyla başladı.

Adıyaman’dan 5, Kahta’dan da bir takımın katılımıyla oluşturulan ligin iddialı ekiplerinden olan Adıyaman Belediyespor, çift devreli lig usulü oynanacak olan maçlar sonrasında rakipleri Adıyaman Sarayspor, Adıyaman Çınarspor, Adıyaman Demirspor, Hassaspor ve Kahta İdmanyurdu takımlarını geçerek şampiyon olmayı ve Adıyaman’ı Türkiye U16 Ligi’nde temsil etmeyi hedefliyor.

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