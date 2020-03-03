Jandarmadan kan bağışı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller kan bağışında bulundu.
Adıyaman İl jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelleri Kızılay’ın kurmuş olduğu kan bağış standında kan bağışında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yapılan kan bağışına jandarma personelleri büyük ilgi gösterdi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.