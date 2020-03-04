Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda üzerlerinde uyuşturucu çıkan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 adrese düzenlenen operasyonda

88 gram bonzai, 41 gram esrar ve 13 gram eroin ele geçirilirken 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuya el koyan jandarmanın gözaltına aldığı şüphelilerin sorgulanmasına başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-03-04 14:58:54



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