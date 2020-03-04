Kur’an kursunun minik öğrencileri şehitleri yalnız bırakmadı

Şehit Engin Tilbaç Anaokulu’nda bulunan 46 yaş Kur’an kursu öğrencileri şehitliği ziyaret ederek, dua etti.

Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı 46 yaş Kur’an kursu öğrencileri Adıyaman Şehitliğini ziyaret etti. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'yı ziyaret eden öğrenciler Müftü Taşçı’nın şehitler ile ilgili yaptığı sohbetin ardından Adıyaman Şehitliğini ziyaret etti.

Şehit Engin Tilbaç Anaokulu Diyanet Sınıfının 30 öğrencisi Şehitlikte dualar ederek ve Kur’anı Kerim okudu.

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