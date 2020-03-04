Adıyaman'da terör propagandasına: 4 gözaltı

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ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-03-04 15:28:41



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