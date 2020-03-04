AK Parti il genel meclis üyeleri Mart ayı grup toplantısı düzenlendi

AK Parti Adıyaman İl Genel Meclisi Mart Ayı Grup Toplantısı İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında geçekleşti.

İl binasında düzenlenen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti İl Genel Meclis Grup Başkanvekili Abdurrahim Bayhan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hicri Alkan ve il genel meclis üyeleri katıldı.

AK Parti il genel meclisi grup toplantısında hem genel hem de yerel gündemle ilgili istişarelerde bulunan Başkan Dağtekin, “Mübarek Regaip kandilini idrak ettiğimiz gün İdlip’ten 34 Mehmetçiğimizin şehit haberi hepimizin ciğerini yaktı. Aralarında Adıyamanlı şehidimiz İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın da bulunduğu 34 şehidimizin olması sözün bittiği yerdi. Tarihimiz boyunca çok mücadele verdik. Ama bu defa karşımızda bir terör örgütü ya da üçüncü dünya ülkesi yok. Başta Ortadoğu olmak üzere Müslüman coğrafyalarda kan ve gözyaşlarına neden olan ve süper güç olarak nitelendirilen ülkelerin kuklalarıyla savaşıyoruz. Elbette bu süreçte devletimiz hem sahada hem masada tüm askeri ve diplomatik yöntemleri denedi. Dolayısıyla bir noktadan sonra artık söyleyecek söz kalmıyor. Masaya tekrar döndüğümüzde daha güçlü ve caydırıcı bir konumda olabilmemiz için devletimizin başlattığı Bahar Kalkan’ı harekatı kaçınılmazdı.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde verdiği mesajlar Esed rejimini vurma iradesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hükümetimiz, devlet aklını oluştururken, atılacak adımlarla ilgili kararları alırken hem siyaset hem milletten alacağı destek ve ortak akıl şu günlerde daha kıymetli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Allah’a hamd olsun. Bu kritik süreçte Adıyaman olarak birlik, beraberlik ve kenetlenmeyi en üst seviyede başararak devletimizin yanında olduk” dedi.

Daha sonra gündem maddeleri ve geçtiğimiz ay yapılan çalışmaların görüşüldüğü AK Parti grup toplantısında ilçe, belde ve köylere yönelik hizmetler konusundaki gelişmeler ele alındı.

Başkan Dağtekin, “Her ay yaptığımız grup toplantımızda ilçelerimizden, beldelerimizden ve köylerimizden gelen taleplerle ilgili İl Genel Meclis Üyelerimizle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarımızda başta tarım ve ulaşım olmak üzere tüm alanlarda eksiklikleri tespit ederek tamamlamaya çalışıyoruz. Kırsal kalkınmaya yönelik projelerin takibi noktasında ise meclis üyelerimiz büyük gayret içerisindeler. İl genel meclis üyelerimizden bu projeleri daha somut hale getirilmesini istirham ettim. İl Başkanı olarak bu projelerin uygulanabilirliği noktasında kurumlarımızla sürekli diyalog içerisinde olacağız. Ayrıca Ankara’da çözülebilecek konular üzerinde müzakerelerimiz oldu. İnşallah gelecek hafta Ankara’da yapacağımız toplantılarda milletvekillerimizle birlikte bu konuları ilgili bakanlıklara ileteceğiz. Toplantımız hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni eder, meclis üyelerimize bölgelerinin meselelerini çözüme ulaştırmada gösterdikleri gayret için teşekkür ederim” diye konuştu.

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