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Adıyaman’da dev Türk bayrağı ve Türkiye haritasıyla askere selam Adıyaman’da öğrenciler askere selam göndererek "en büyük ‘Türkiye" sloganları attı

İHA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Adıyaman'da 500 öğrenci bin 200 metrekarelik dev Türk bayrağı ile görsel şölen sundu.

Adıyaman’da dev Türk bayrağı ve Türkiye haritasıyla askere selam Adıyaman’da öğrenciler askere selam göndererek "en büyük ‘Türkiye" sloganları attı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Adıyaman’da 500 öğrenci bin 200 metrekarelik dev Türk bayrağı ile görsel şölen sundu.
Adıyaman Spor Lisesi öğrencilerinin gösterisi izleyenleri gururlandırdı. Okul bahçesinde bulunan halı saha içerisinde 15 parçadan oluşan bin 200 metrekarelik dev Türk bayrağını dalgalandıran ve kareografi ile Türkiye haritası çizen öğrencilerin gösterisi muhteşem bir görüntü ortaya çıkardı. Drone ile havadan görüntülenen gösteri, izleyenleri hayran bıraktı. Öğrenciler bir taraftan dev Türk bayrağını dalgalandırırken bir taraftan da "en büyük Türkiye" sloganları atarak askere selam gönderdi.
Öğretmen ve öğrencilerin 2 günlük çalışmasıyla hazırlanan gösteriyi Türk Silahlı Kuvvetlerine moral vermek için düzenlediklerini dile getiren Okul Müdürü Murat Aksoy, “Askerlerimize destek olmak adına, devletimizin yanında olduğumuzu ispat etmek adına, öğrencilerimizle birlikte sınır ötesi yapılan harekete askerlerimize destek vermek amaçlı dev Türk bayrağı ve Türkiye haritası hazırladık. Öğrencilerimiz çok kısa bir sürede bunu hazırladılar. 500 öğrenciyle, bin 200 metrekare çapında bir bayrak ile destek vermeye çalışıyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar, askerlerimize de güç kuvvet diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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