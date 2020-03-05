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Başkan Kılınç, engelli vatandaşı evinde ziyaret etti

İHA

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti.

Başkan Kılınç, engelli vatandaşı evinde ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti.
Adıyaman’da ikamet eden engelli Hülya Uyar’ı evinde ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engelli vatandaş ve ailesiyle sohbet edip, tekerlekli sandalye hediye etti. 3 çocuklu Uyar ailesinin engelli iki çocuğundan birisi olan Hülya Uyar’ın Kayalık Mahallesi’nde bulunan evine yaptığı ziyarette, Hülya Uyar’a tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Kılınç, Hülya’nın yüzünü güldürdü. Ziyarette yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Başkan Kılınç, “Hülya Uyar isimli vatandaşımızı evinde ziyaret ettik. Kendisine tekerlekli sandalye hediye ederek, bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalıştık. Adıyaman Belediyesi olarak, şehrimizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için imkânlarımız ölçüsünde maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Engelli Hülya ve ailesi ise yapılan ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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