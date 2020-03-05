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İl özel idaresinin 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı

İHA

Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporu, il genel meclisinin mart ayı olağan toplantısında meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

İl özel idaresinin 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı

Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporu, il genel meclisinin mart ayı olağan toplantısında meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.
İl Özel İdaresinin kırsal kesime yönelik yaptığı yatırım ve çalışmaların yer aldığı 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşüldüğü meclis toplantısına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürleri katıldı.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Başkanlığında toplanan Adıyaman İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin hazırladığı 2019 yılı faaliyet raporunu onaylayıp, gündemdeki maddeleri görüştü.
2019 yılı faaliyet raporunda geçtiğimiz yıl il genel meclisi tarafından kararı alınan ve il özel idaresi tarafından kırsal alt yapının güçlendirilmesi ve köylere yönelik yapılan yatırım ve hizmetler ile hayata geçirilen projeler ayrıntılı olarak anlatıldı.
Vali Aykut Pekmez, il özel idaresi tarafından 2019 yılında kırsal alanda yürütülen yol, içme suyu, alt ve üst yapı gibi yatırım çalışmalarıyla 2020 yılında köylere yönelik yapmayı planladıkları yatırım ve çalışmalar hakkında İl Genel Meclisine bilgiler verdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Aykut Pekmez, “2019 Yılı Faaliyet Raporu, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde elde edilmesi, kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yapısını ve işleyişini, kamu bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemesi amaçlamıştır.
2019 yılında Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından ilimizin ve köylerimizin ihtiyaçları ile vatandaşlarımızın talepleri göz önünde bulundurularak, ilimizin ekonomik, sosyal, kültürel, tarımsal ve benzeri alanlardaki ihtiyaçları ile öncelikler dikkate alınarak, kamu kaynaklarının verimli ve etkin bir biçimde kullanılması sağlanmış ve kırsal altyapının güçlendirilmesi ve köylere yönelik diğer hizmetler alanında da önemli yatırım ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaşam ve refah düzeylerinin artırılması amacıyla 2019 yılında İl Özel İdaresince 8 adet köy yolu asfalta hazır hale getirilerek, 36 adet köyde 70,5 kilometre yolun 1. kat asfalt ve asfalt kaplaması yapılmıştır. Yine 25 kilometre yolun 2 kat asfaltı yapılmıştır. 49 Adet işte 134,6 kilometre yol idare araçları ile stabilize kaplaması yapılmıştır. İl Özel İdaresinin imkanları ile 2019 yılında 268 adet merkez ve ilçe köylerinde toplam 2 bin 551 kilometre asfalt kaplamalı yolun yama, bakım ve onarımı yapılmıştır. Yine köylerimizi daha güzel bir görünüme kavuşturmak amacıyla il özel idaremiz tarafından 253,269 metre kare köy içi kilitli parke taşı döşenmiştir. Merkez ve ilçelerde 13 adet içme suyu tesisi ve 8 adet kanalizasyon yapımı ve tesis geliştirme işi yapılmıştır. 2019 yılında 8 adet tarımsal sulama faaliyeti yapılması planlanmış olup bunların 5 tanesi bitirilerek hizmete sunulmuştur. Yine Adıyamanlı vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte yeşil alanların içerisinde dinlenmeleri ve piknik yapabilmelerin sağlamak amacıyla Beşpınar mesire alanının 4. etap çalışmaları aralıksız devam etmektedir" dedi.
Adıyaman merkez ve ilçelerinde devam eden proje ve çalışmalara da değinen Vali Aykut Pekmez, “Adıyaman’daki birçok kurumu tek çatı altında toplayarak vatandaşlara günümüz şartlarına uygun daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Hükumet Konağı ve il özel idaresi hizmet binasının yapım işi bitme noktasına getirilmiştir. Yine Adıyaman’ın tarihi kimliğini öne çıkarmak amacıyla il özel idaresi tarafından hazırlanan Tuz Hanı projesinde inşaat ve yapım çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçlara cevap verebilen, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir bir Adıyaman’a kavuşturulması yönünde çalışmalarımız 2020 yılında da tüm hızıyla devam edecektir. Kırsal kesime yönelik 2019 yalındaki bu faaliyet ve çalışmaların gerçekleşmesinde emeği geçen il genel meclisi başkanımıza ve üyelerine, genel sekreterimize ve birim amirleri ile çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, 2019 yılı Faaliyet Raporunun hayırlı olmasını dileyerek, yaptığı bilgilendirmeden dolayı Vali Aykut Pekmez’e teşekkür edip, birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel hizmetlere imza atacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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