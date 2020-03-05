(Görüntülü) Adıyaman'da muhtarlardan CHP'li Özkoç'a tepki

ADIYAMAN Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi. Dernek üyeleri Özkoç'un fotoğrafının olduğu pankartı yırtıp, yaktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle eleştirilen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a Adıyaman'da muhtarlar tepki gösterdi. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyeleri, yanlarında getirdikleri CHP Milletvekili Engin Özkoç'un üzeri çarpı işaretiyle kapatılmış fotoğrafının bulunduğu pankartını parçalayarak yaktı.

Dernek başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda Başkomutan olduğunu belirterek, "Başkomutana yapılan saygısızlık Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmaktadır. Şu an orada cephedeki ordumuzun moralini bozmanın hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla bizim cumhurbaşkanımıza yapılan hakaret, cumhurbaşkanımızın şahsına değildir. Başkomutanımızın şahsınadır, dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hepsine yapılmıştır. Engin Özkoç'a yapmış oldukları hakaretleri iade ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman

2020-03-05 17:04:15



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