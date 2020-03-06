(Görüntülü) Kar maskeli soyguncu, marketten 10 bin liralık sigara çaldı

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ADIYAMAN'da, kar maskeli kişi, levyeyle kapısını açtığı marketten 10 bin lira değerinde sigara çaldı.

Olay, dün gece Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şahin, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu, içerideki sigaraların çalındığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlarda, kar maskeli bir kişinin levye ile kapıyı kırarak iş yerine girdiği, raflarındaki sigaraları alarak kaçtığını saptadı.

Polis, iş yerinden 10 bin lira değerinde sigara çalan şüphelinin eşkalini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman

2020-03-06 13:32:06



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