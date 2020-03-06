6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandı 

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., polis tarafından yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro ekipleri, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.'yi kent merkezinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Gölbaşı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-03-06 14:22:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.